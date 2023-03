SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Club Athletico Paulistano foi campeão paulista 11 vezes no início do século 20, antes de abandonar as competições profissionais de futebol.

Fundado no final de 1900, o clube foi um dos que disputaram a primeira edição do Campeonato Paulista, criado em 1902.

O Paulistano se sagrou campeão estadual pela primeira vez em 1905, três anos depois.

A partir de então, foram mais dez títulos da competição. As conquistas seguintes ocorreram em 1908, 1913, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1926, 1927 e 1929.

O Paulistano, no entanto, deixou de competir no futebol em 1930 por discordâncias sobre o profissionalismo do esporte. O clube continua com as portas abertas.

FEITOS HISTÓRICOS

O Paulistano é o único a ser tetracampeão consecutivo do Paulista. O feito aconteceu entre 1916 e 1919 e perdura até os dias atuais.

O time do Jardim América, inclusive, foi o primeiro a realizar uma excursão pela Europa, em 1925. Foram dez jogos disputados em França, Suíça e Portugal, com nove vitórias e apenas uma derrota.

Contou com o icônico Arthur Friedenreich, um dos primeiros ídolos do futebol nacional e que fez história com a seleção brasileira.