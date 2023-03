RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meia-atacante Everton Ribeiro se tornou o favorito no Flamengo para ocupar a vaga de Arrascaeta, lesionado, nas finais do Campeonato Carioca, contra o Fluminense.

O uruguaio tem uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda ocorrida na partida de volta das semifinais do Estadual, contra o Vasco.

O meia chegou a fazer tratamento intensivo para tentar se recuperar, mas não foi o suficiente para se garantir em campo.

Everton Ribeiro se tornou o favorito para ocupar a vaga. Ele vinha sendo reserva nos últimos jogos com o técnico Vítor Pereira.

"Arrascaeta é um jogador diferenciado, já mostrou todo seu potencial. Espera que possa voltar o mais rápido possível. Em questão de poder fazer a meia, é minha função. Fiz isso a vida toda. Minha característica é diferente da do Arrasca, mas se precisar, eu estarei preparado", disse Everton, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (30)

DEVE SER DESFALQUE TAMBÉM NA LIBERTADORES

Arrascaeta também deverá ser desfalques do Flamengo na estreia na Libertadores, no próximo dia 5, contra o Aucas, do Equador.

O retorno do uruguaio aos gramados deverá ocorrer somente entre o fim de abril e o início de maio.

O meia chegou a ser cortado dos amistosos da seleção uruguaia por conta do atual problema.

PUBALGIA O INCOMODA DESDE 2022

Arrascaeta vem sofrendo também com uma pubalgia desde o ano passado.

O meia atuou no sacrifício em muitas ocasiões por conta do problema, principalmente no segundo semestre.

O uruguaio jogou com dores, por exemplo, nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores de 2022.

O problema na região é crônico e Arrascaeta faz tratamentos específicos para minimizar as dores.