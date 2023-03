SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Record fechou com Cleber Machado para ser a voz dos dois jogos das finais do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Água Santa.

A emissora anunciou a novidade na tarde desta quinta (30), dias após ele ser demitido da Globo depois de 35 anos na emissora.

Ele se junta ao time de comentaristas composto por Lucas Pereira, Dodô, Renato Marsiglia, Márcio Canuto, Mylena Ciribelli, Roberto Thomé, Bruno Picinatto, Jean Brandão e Janice de Castro.

O primeiro jogo da final acontece neste domingo (2), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri.

A volta é no domingo seguinte (9), no mesmo horário, no Allianz Parque.

"Na minha história toda sempre teve o Campeonato Paulista. Como é difícil ficar longe de uma decisão do Paulistão. Vou com tudo jogar nesse time!", disse Cleber Machado em nota enviada pela Record.