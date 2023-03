RIO DE JANEIRO, RJ, E PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense tem negociações em andamento pelo volante Thiago Santos, que atualmente está no Grêmio.

As conversas entre os clubes caminham por uma transferência em definitivo.

A tendência é que o jogador realize a rescisão com o clube gaúcho para assinar com o Flu até o fim da próxima temporada. O acordo está perto de conclusão.

O clube das Laranjeiras entende que o setor necessita de mais opções e foi ao mercado.

A chegada tem o aval do técnico Fernando Diniz. O fato de Thiago ser um jogador experiente e poder atuar como zagueiro são características que agradam.

A informação foi publicada, inicialmente, pela Rádio Imortal e confirmada pelo UOL.

O Grêmio já indicou que não vai criar maiores obstáculos para a saída.

Thiago Santos foi muito vaiado pela torcida a cada toque na bola no jogo do último fim de semana, pela semifinal do Gauchão.

Ainda que tenha apoio do técnico Renato Gaúcho, o ambiente ruim com os aficionados pesa na liberação para saída dele.

A relação desgastada o acompanha há bastante tempo.

Com muitos jogadores para a função, o Grêmio se movimenta para liberar volantes.

Além de Thiago, Lucas Silva também deve deixar o clube. Thaciano foi vendido ao Bahia.

