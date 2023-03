RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Fluminense iniciam neste sábado (1º) a disputa da final do Campeonato Carioca no Maracanã, no mês em que termina a atual concessão temporária. Interessado em gerir o estádio, Vasco observa a situação de perto.

O clube rubro-negro e o time tricolor são os atuais gestores do Maracanã através de uma concessão temporária, enquanto ainda não se abre a licitação do estádio.

O Termo de Permissão de Uso (TPU) foi renovado automaticamente pela sexta vez em novembro do ano passado, com validade de seis meses.

O movimento aconteceu após o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE) suspender a licitação do estádio, apontado falhas no processo licitatório.

O TCE também suspendeu, na última quarta-feira (29), o julgamento do edital de licitação após uma conselheira pedir vista para analisar o processo. Uma nova reunião acontecerá na semana que vem.

VASCO NOTIFICA O GOVERNO DO RJ

O Vasco notificou o Governo do Estado do Rio de Janeiro fazendo sete questionamentos sobre a demora no processo licitatório.

O Governo respondeu na semana passada apenas quatro deles, mas a diretoria vascaína avaliou que os argumentos foram pouco consistentes.

O Vasco sinaliza que quer participar de um possível próximo TPU, já que se faz necessário um mínimo de 60 dias para a licitação, tempo maior que o restante para o término da concessão atual.

O clube cruzmaltino tem parceria firmada com duas empresas para gerir o Maracanã: a Legends e a WTorre, e o nome de seu consórcio é "Maracanã Para Todos".

POLÊMICAS

A página oficial do Maracanã publicou que a taça ficaria "em casa" após ficarem definidas as finais do Estadual entre Flamengo e Fluminense. A postagem gerou reclamações dos vascaínos.

Na última semana, a gestão do estádio divulgou um vídeo com o que classificou de "melhorias" no local, e mostrou números como os valores investidos.

Segundo o UOL apurou, a direção cruz-maltina viu a produção como uma forma da dupla "se vender" às vésperas do fim do contrato.

ESCALAÇÕES PARA FINAL

O Flamengo, que tem o mando de campo na partida de ida, será desfalcado por Arrascaeta, Pablo, Matheuzinho e Erick Pulgar, todos no departamento médico.

Por outro lado, o técnico Vítor Pereira poderá contar com Gabigol e Varela, que causavam preocupações durante a semana devido a problemas musculares.

Assim, uma possível escalação inicial do time rubro-negro tem: Santos; Fabrício bruno, Rodrigo Caio, David Luiz e Varela (Cebolinha); Thiago maia, Gerson (Vidal), Ayrton Lucas e Everton Ribeiro; Gabigol e Pedro.

Do outro lado, a estreia de Marcelo é o grande mistério na escalação do Fluminense. Questionado, o lateral-esquerdo afirmou, nesta sexta-feira (31), que a decisão está nas mãos do técnico Fernando Diniz.

O clube tricolor deve seguir desfalcado por Manoel, Jorge e Gustavo Apis, lesionados, mas conta com o retorno do colombiano Jhon Arias, disponível pela primeira vez após ter sido convocado pela seleção para disputar amistosos na Data-Fifa.

Uma possível escalação inicial do Fluminense tem: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli e Ganso; Arias, Cano e Keno.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 20h30 (de Brasília) deste sábado (1º)

Árbitro: Wagner Nascimento Magalhães

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Transmissão: TV Bandeirantes, BandSports, Bandplay e YouTube (Flor Sport Clube)