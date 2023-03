SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Luiz Felipe, do Santos, recusou uma proposta de empréstimo do Vitória.

O Vitória pagaria metade dos salários do zagueiro de 29 anos.

Luiz teve propostas do Cruzeiro e Cuiabá, da Série A, e não quer jogar na Série B do Campeonato Brasileiro.

O atleta ficou descontente com a forma que o Santos lidou com as ofertas de Cruzeiro e Cuiabá. O clube alvinegro demorou uma semana para responder à Raposa.

Luiz Felipe deve continuar no Santos ao menos até o meio do ano. O prazo de transferências se encerra na segunda-feira (3).

