SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira (31) a contratação do atacante Artur, que estava no Red Bull Bragantino.

Artur fechou com o alviverde até 2027. O jogador de 25 anos foi formado no clube e fez parte dos elencos campeões do Brasileirão em 2016 e 2018.

Antes do anúncio nas redes sociais, os mais de 156 mil sócios receberam uma mensagem escrita pelo próprio jogador.

O fim do vínculo com o clube foi publicado no site da CBF antes do anúncio pelo Palmeiras.

"Estou muito feliz, é uma honra estar representando este manto novamente. Aprendi a amar o clube desde a base, que fiz toda aqui. Estou me sentindo completamente em casa, espero ganhar mais títulos com essa camisa. Era um sonho estar aqui, não pensei duas vezes. É um clube que eu e minha família amamos bastante", disse o jogador.

"Trabalhei com Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan, que é um grande parceiro. Tem algumas carinhas novas ali, mas vou conhecer todo mundo o mais rápido possível. Estou me sentindo em casa, são ótimos profissionais, que se mantiveram aqui pelo alto nível de desempenho", afirmou.

Artur ainda teceu elogios ao treinador. "De fora, a gente acompanhava o trabalho magnífico do Abel e de todo o elenco, tendo a percepção de que o time tem uma identidade formada. Uma equipe muito esforçada, determinada e focada. Quero estar o mais rápido possível no elenco, vim para somar e buscar mais títulos", destacou Artur, que ainda falou sobre a expectativa de trabalhar com o técnico do Verdão: "Vou escutar todas as instruções que ele tem para mim. Tenho certeza que ele tem facilidade para ganhar o grupo, com uma capacidade de comunicação incrível. Estou ansioso para conhecê-lo, assim como sua comissão técnica"

O atleta disse estar pronto para jogar. "Fiz uma bela pré-temporada e estou me preparando mais ainda mentalmente, porque não é fácil vestir esta camisa, a gente sabe o peso que tem. Tenho que trabalhar bastante e tenho certeza de que vamos ganhar o título do Paulista".