SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na goleada por 4 a 1 em cima do Liverpool, Pep Guardiola comemorou o primeiro gol do City em frente aos reservas dos Reds e deu um aperto de mão em Arthur.

O City saiu atrás no placar e virou para fazer um chocolate em cima do rival. No gol de empate, Guardiola não conteve a alegria.

O técnico espanhol foi a êxtase, tentou cumprimentar Tsimikas, que o ignorou, e logo depois deu um aperto de mão em Arthur, com quem ainda trocou algumas palavras.

A atitude do brasileiro não foi bem vista pela torcida do Liverpool. Ela já não é a maior fã do jogador, já que ele não vingou no clube desde sua chegada.

O clima de Arthur no Liverpool

O brasileiro chegou em setembro de 2022 por empréstimo, passou por uma cirurgia que o tirou da ativa e não conseguiu emplacar no clube inglês. Para completar, o time faz uma temporada muito abaixo e a torcida vem cobrando um melhor desempenho da equipe.

Após o episódio deste sábado, os torcedores não esconderam o descontentamento com o brasileiro e pediram a saída do jogador pelas redes sociais..