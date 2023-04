SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neste domingo (2), aos 43 anos, Craig Bellamy, ex-jogador galês que defendeu Liverpool e Manchester City, disse que está falido. Em entrevista ao jornal "Daily Mail", afirmou que tem "vivido os últimos cinco ou seis anos no corredor da morte".

Segundo ele, a perda de seu patrimônio não se deu por drogas, bebidas ou apostas, mas sim por pessoas.

Bellamy perdeu seu dinheiro em uma série de altos investimentos feitos em seu nome, mas que acabaram fracassados.

Segundo o "Daily Mail", um ex-assessor de Bellamy chegou a ser investigado por possíveis falsas assinaturas em nome do ex-jogador, mas o caso foi encerrado por "não ser considerado de interesse público".

Hoje, o ex-jogador não possui carros ou propriedades. Ele vive em um apartamento alugado pelo Burnley, time onde é assistente técnico.

Como jogador, Bellamy passou quase toda a sua carreira no futebol inglês. Defendeu Norwich, Coventry City, Newcastle, Blackburn, Liverpool e Manchester City na Inglaterra. Ainda passou pelo Celtic, da Escócia, e encerrou sua carreira no Cardiff, time galês que atua na sua cidade natal.

Hoje, ele é assistente técnico do Burnley, clube que lidera a segunda divisão inglesa.

O que disse Bellamy?

Falência:

"Eu tenho vivido os últimos cinco ou seis anos no corredor da morte apenas esperando que alguém me coloque para fora. Tenho esperado que a porta da cela se abra e alguém diga: 'Hoje é o dia'. É como a sensação de não poder esperar nada. Com todo o dinheiro que ganhei, não consigo uma hipoteca. Financeiramente, não tenho futuro. A dor disso. Eu não posso possuir nada. Tudo se foi".

Motivo:

"Sei que algumas pessoas provavelmente pensarão que desperdicei todo o meu dinheiro com bebida, jogo ou drogas. Eu não. Posso ficar quieto onde você não ouvirá de mim, mas não estarei no pub. Nunca toquei em drogas desde que era criança. Eu não aposto. Eu nunca apostei. Não faz nenhum sentido para mim. Mas, infelizmente, apostei em pessoas".

Conselho:

"Quero que isso seja um aviso para outros jogadores. Verifique tudo, certifique-se de que as pessoas que o aconselham estão regulamentadas. Fui criado em uma geração de jogadores de futebol onde tudo era feito para você. Cada conta. Onde quer que eu estivesse, o clube fazia tudo por mim. Eu acho que isso está errado".