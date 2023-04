SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Lyon venceu o clássico com o PSG por 1 a 0, no Parque dos Príncipes, e aumentou a pressão no rival. Barcola foi o autor do gol do triunfo. Lacazette perdeu pênalti ainda no primeiro tempo.

Com o placar, o Lyon vai a 44 pontos e mantém a caminhada na tentativa de alcançar a classificação na Conference League.

O PSG, por sua vez, não atravessa o melhor momento. A equipe é líder da competição, com 66 pontos, mas perdeu a segunda consecutiva e vê as críticas da torcida aumentarem. Antes de a bola rolar, Messi voltou a ser vaiado.

O PSG volta a campo no sábado, contra o Nice, pelo Francês. O Lyon encara o Nantes, na quarta-feira, pela Copa da França.

Jogo

Em casa, o PSG começou com boas tramas e Mbappé desperdiçou uma boa chance ainda nos primeiros minutos. Aos poucos, o Lyon começou a equilibrar as ações e teve presença maior no campo de ataque. Em um desses avanços, Donnarumma cometeu pênalti, mas Lacazette mandou na trave.

O PSG tinha a posse de bola, mas demonstrava dificuldade em conseguir espaços na marcação adversária, com Messi e Mbappé tendo vida difícil.

Na volta do intervalo, o time da casa ensaiou uma mudança de postura e começou bem, mas foi o Lyon quem abriu o placar. Enquanto isso, o PSG mostrava muitos erros sem a bola e não conseguia demonstrar forças para reagir.

Nos minutos finais, a equipe de Messi pressionou em busca do empate e até esteve perto de balançar a rede, mas não teve sucesso.

Messi vaiado

A imprensa francesa noticiou que vaias foram ouvidas no Parque dos Príncipes quando a imagem de Messi apareceu no telão, antes da partida. As críticas ao argentino estão acontecendo de forma constante desde a eliminação na Liga dos Campeões.