RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo saiu na frente na final da Taça Rio. A equipe alvinegra bateu o Audax Rio, de virada, no Raulino de Oliveira, e se aproximou do título. Emerson Urso abriu o placar no começo da partida, mas o Alvinegro conseguiu a vitória com gols de Tiquinho e Gustavo Sauer, que fez nos acréscimos.

O jogo da volta acontece no domingo, novamente no Raulino de Oliveira. O campeão terá o direito de participar da Copa do Brasil no ano de 2024.

A Taça Rio é disputada pelas equipes que ficaram entre a quinta e a oitava colocação na Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca.

O time de General Severiano volta a campo na quinta-feira, contra o Magallanes, do Chile, na estreia na Copa Sul-Americana.

Jogo

O Audax foi a campo com uma estratégia desenhada: ter uma marcação mais sólida e sair nos contra-ataques. E em uma das primeiras investidas, o time de Angra conseguiu abrir o placar justamente desta forma. O Botafogo, por sua vez, teve a bola, mas não se mostrou criativo e não conseguiu construir boas oportunidades.

Na saída para o intervalo, a torcida alvinegra vaiou a equipe. O técnico Luís Castro fez mudanças para o segundo tempo, mas o Glorioso ainda demonstrava dificuldades na criação, e viu o adversário quase ampliar o placar.

Luis Henrique buscou chamar o jogo e tentou soluções. E foi do pé dele o cruzamento que gerou o empate. O gol animou o Botafogo, que passou a ter um volume maior de jogo e teve novas chances. A virada veio nos acréscimos.

FICHA TÉCNICA

AUDAX 1 X 2 BOTAFOGO

Competição: Taça Rio

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Dia e hora: 2 de abril, domingo às 18h (horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Marcus Vinicius Machado Araújo Brandão

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões amarelos: Thomás Kayck (AUD); Cuesta, Tchê Tchê (BOT)

Gols: Emerson Urso, do Audax, aos 8 minutos do primeiro tempo; Tiquinho Soares, do Botafogo, aos 22 minutos do segundo tempo; e Gustavo Sauer, do Botafogo, aos 47 minutos do segundo tempo

AUDAX

Leandro; Lucas Mota, Igor Amaral, Thomás Kayck e Kaio Cristian; Miticov (Diego Valderrama), Romarinho e Vinícius Garcia (Jackson Caucaia); Clisman (Julinho), Emerson Urso e Pablo Thomaz (Raphael). Técnico: Caio Couto

BOTAFOGO

Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas (Lucas Fernandes) e Eduardo (Gabriel Pires); Raí (Gustavo Sauer), Carlos Alberto (Luis Henrique) e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento). Técnico: Luís Castro