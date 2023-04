SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mãe do lutador Leandro Lo fundou um instituto graças a doações de amigos e fãs do lutador assassinado no ano passado.

O Instituto Leandro Lo foi inaugurado no sábado (1º) e ocupa uma sala na Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo. O espaço foi alugado graças a doações e a venda de camisetas com a foto do lutador.

Fátima Lo afirmou que o instituto era um sonho antigo do filho, já que ele mesmo começou a treinar em um projeto social. "É uma forma de manter o legado dele", disse a mãe. "Quando ele era pequeno, a gente morava no extremo leste de São Paulo e ele pegava ônibus e atravessava a cidade pra treinar. O esporte mudou a vida dele e ele gostaria que o esporte mudasse a vida de outras crianças."

Segundo Fátima, o dinheiro levantado após a morte do filho poderá bancar as ações do instituto durante cerca de um ano. A família buscará outras formas de financiamento, como o apoio de empresas e patrocínios.

O QUE FARÁ O INSTITUTO LEANDRO LO

Haverá aulas gratuitas de jiu-jitsu para crianças e adolescentes do bairro. O espaço tem um tatame e é decorado com fotos do lutador, octacampeão mundial, seus troféus e medalhas. Dois professores já foram contratados.

A família fará ações para buscar Justiça pela morte do lutador. O instituto tem apoio de uma banca de advogados que auxiliam no processo contra o PM Henrique Velozo, que atirou e matou Leandro depois de uma briga no ano passado.

Fátima Lo tenta reverter a decisão judicial que permitiu ao PM voltar a receber seu salário. O pagamento estava suspenso, mas foi retomado, mesmo Velozo estando preso. "Isso foi um tapa na nossa cara", disse Fátima.