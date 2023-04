A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou nesta segunda-feira (3), Cerimônia de Abertura da 28ª edição dos Jogos Intercolegiais, que acontece no dia 14 de abril. Segundo o Executivo, a Pista de Atletismo da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora (Faefid-UFJF) recebe o evento, às 15h.

Ao todo, serão 16 modalidades, cinco a mais do que a edição passada, sendo elas coletivas, individuais e paradesportivas. As categorias estão divididas em dois módulos: o Módulo I, infantil feminino e masculino, e o Módulo II, juvenil feminino e masculino. As modalidades são: Atletismo, Atletismo para pessoas com deficiência, Basquetebol, Badminton, Breaking dance, Futsal, Handebol, Judô, Natação, Natação para pessoas com deficiência, Polybat, Queimada, Skate, Tênis de Mesa, Voleibol e Xadrez.

Os Jogos Intercolegiais de Juiz de Fora têm por finalidade promover competições esportivas educacionais para estudantes em idade escolar das instituições de ensino da rede municipal, estadual, federal e privada do município de Juiz de Fora.