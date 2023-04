SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador de vôlei Wallace, do Cruzeiro, foi suspenso por 90 dias pelo Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB). A punição foi decidida em julgamento nesta segunda-feira (3). Não há possibilidade de recurso.

O gancho teve início em 3 de fevereiro, quando o atleta foi afastado provisoriamente, e vai terminar em 3 de maio. Com isso, ele não atua mais na Superliga Masculina nesta temporada. Ele também está proibido de representar a seleção brasileira por um ano, apesar de já ter anunciado que não atuaria mais pela equipe.

No final de janeiro, ele abriu espaço para perguntas em sua caixa de comentários do Instagram. Um dos seus 351 mil seguidores perguntou se ele daria um tiro na cara do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Wallace perguntou se alguém faria aquilo.

Pouco depois, ele apagou a postagem.

Para o Conselho de Ética do COB, houve a prática de "ato antiético de promover e incitar a violência por meio da internet e das redes sociais.

A conselheira e ex-nadadora Joanna Maranhão se declarou impedida de votar por ser apoiadora declarada de Lula.

O jogador havia sido notificado por notícia de infração no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), mas o órgão arquivou a denúncia por acreditar não haver relação entre a postagem e o esporte praticado por Wallace.

Nos dias seguintes ao fato, a AGU (Advocacia Geral da União) havia solicitado ao Conselho de Ética do COB o banimento de Wallace do esporte e a aplicação da multa de R$ 100 mil, o que não aconteceu.

Após a repercussão negativa da postagem, Wallace gravou um vídeo se desculpando.

"Estou pedindo desculpas. Foi um post infeliz que acabei fazendo. Errei", reconheceu.