SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Everton empatou com o Tottenham por 1 a 1, pela 29ª rodada da Premier League, nesta tarde desta segunda-feira (3).

O Everton se livrou da zona de rebaixamento e saiu da 18ª posição para 15ª, com 26 pontos. Os Spurs permaneceram na quinta colocação com 50 pontos.

De herói a vilão a, novamente, herói. Michael Keane foi herói no primeiro tempo salvando o Everton e tirando a bola de Kane em cima da linha do gol, evitando o gol dos Spurs. No início do segundo tempo, o zagueiro cometeu o pênalti em cima de Romero, que deu o gol ao Tottenham. Mas aos 90', Keane se redimiu e fez o gol de empate do The Blues.

Harry Kane foi o destaque pelo lado do Tottenham. O centroavante foi responsável pelas principais finalizações do time e quem fez o gol que abriu o placar da partida.

Doucouré foi expulso aos 58' e mudou o rumo da partida. O meio-campista levou a mão ao rosto de Kane e recebeu vermelho direto por agressão. O Everton precisou jogar com um a menos por cerca de 30 minutos.

Do outro lado, o brasileiro Lucas Moura foi expulso aos 88' após dura entrada em Keane. O jogador havia entrado aos 82' no lugar de Son.

O JOGO

O primeiro tempo foi bastante disputado e de alta intensidade, mas ambos os times cometeram muitos erros de passe. O Tottenham criou suas melhores chances promovendo inversão tática entre os pontas e conseguiu ter mais posse de bola. Já o Everton investiu em contra-ataques e teve mais finalizações que os Spurs, mas sem efetividade.

Após o intervalo, o Everton voltou melhor, mas em menos de 15 minutos, Kane fez falta em Gray e logo após dividiu a bola com o Doucouré, que, irritado, colocou a mão na cara de Harry Kane. O árbitro deu vermelho direto para o camisa 16 do Everton e um amarelo para Kane. O jogo se tornou ataque contra defesa e, menos de 10 minutos depois, Keane cometeu pênalti em Romero e Kane assinalou a cobrança.

Após o gol, o Tottenham diminuiu a intensidade e o Everton teve mais oportunidades. O gol de empate saiu no último minuto do tempo regular, dois minutos após o brasileiro Lucas Moura ser expulso. Nos sete minutos de acréscimo, o Everton botou pressão e o jogo se inverteu, com o Tottenham tendo que se defender.