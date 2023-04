SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo, um dos times brasileiros mais populares e vitoriosos, está de volta à Libertadores da América em 2023. Com a expectativa dos torcedores em alta, a equipe rubro-negra entra em campo para disputar a fase de grupos da competição continental.

Para os fãs do Flamengo que não querem perder nenhum lance da Libertadores, a Conmebol divulgou a tabela completa com as datas e horários dos jogos da primeira fase. Além disso, a entidade também informou quais emissoras de televisão irão transmitir cada partida.

Para acompanhar todos os jogos do Flamengo na Libertadores, é importante ficar atento à grade de programação das emissoras que farão a transmissão.

Confira abaixo a lista completa dos jogos do Flamengo na primeira fase da Libertadores 2023, com as respectivas datas, horários e transmissões:

05/04, às 19h: Aucas x Flamengo - Transmissão: ESPN e Star+

19/04, às 21h30: Flamengo x Nublense - Transmissão: Globo, ESPN e Star+

04/05, às 19h: Racing x Flamengo - Transmissão: ESPN e Star+

24/05, às 19h: Nublense x Flamengo --Transmissão: Globo e Paramount+

08/06, às 21h: Flamengo x Racing - Transmissão: ESPN e Star+

28/06, às 21h30: Flamengo x Aucas - Transmissão: Globo e Paramount+