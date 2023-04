SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional já sabe quando irá entrar em campo pela fase de grupos da Libertadores 2023. A competição continental está prevista para começar em abril, e o time gaúcho está no grupo D.

A equipe colorada irá enfrentar times do Uruguai, da Venezuela e da Colômbia, buscando a classificação para a próxima fase. Será uma oportunidade para o clube de tentar reviver grandes momentos na competição, como a conquista do bicampeonato em 2006 e 2010.

Para os torcedores colorados que querem acompanhar as partidas, já é possível se programar. Todos os jogos serão transmitidos pelo Paramount+.

O Inter estreia contra o Independiente Medellín, da Colômbia, no dia 04 de abril, com transmissão apenas na plataforma de streaming Paramount+. O time gaúcho terá pela frente também o Metropolitanos, da Venezuela, e o Nacional, do Uruguai. A expectativa é de que o time possa fazer uma boa campanha e avançar para as fases decisivas da competição.

Confira abaixo as datas e horários dos jogos do Inter na primeira fase da Libertadores 2023:

04/04, às 21h: Independiente Medellín x Internacional -- Transmissão: Paramount+

18/04, às 19h: Internacional x Metropolitanos -- Transmissão: Paramount+

03/05, às 19h: Internacional x Nacional -- Transmissão: Paramount+

25/05, às 21h: Metropolitanos x Internacional -- Transmissão: Paramount+

07/06, às 19h: Nacional x Internacional -- Transmissão: Paramount+

28/06, às 19h: Internacional x Independiente Medellín -- Transmissão: Paramount+

