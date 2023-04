RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo optou pela paciência na escolha do novo treinador após demitir Vítor Pereira. Com isso, o interino Mário Jorge tem prazo indeterminado para permanecer no cargo.

O interino treinou o elenco profissional nesta terça-feira (11) e nesta quarta-feira (12) e comandará a equipe contra o Maringá, na quinta-feira (13), no estádio Willie Davids, no Paraná, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Mário Jorge é técnico do sub-20 do Flamengo.

A diretoria entende que a contratação de um novo treinador demandará tempo.

Internamente, a leitura é de que a passagem de Mário Jorge como interino não será curta enquanto os dirigentes negociam a contratação de um novo treinador: "não será coisa de um, dois jogos", diz uma fonte.

O plano A é o regresso de Jorge Jesus, mas a princípio isto só será possível daqui a um mês e meio, quando se encerrar o contrato do português com o Fenerbahçe, da Turquia.

O Flamengo cogita esperar Jorge Jesuse os contatos iniciais já foram feitos.

Mesmo que desista da espera e opte pelo argentino Jorge Sampaoli ou outro técnico, as negociações são consideradas complexas e que demandam tempo.

FLAMENGO TERÁ ATÉ 15 JOGOS COM INTERINO SE ESPERAR JESUS

O Flamengo terá até 15 jogos com o interino Mário Jorge caso opte por esperar o fim do contrato de Jorge Jesus com o Fenerbahçe.

O contrato do técnico português com os turcos vai até 31 de maio.

O Flamengo terá oito jogos do Brasileiro, três da fase de grupos da Libertadores e ao menos dois da Copa do Brasil neste período até o fim do contrato de Jorge Jesus com o Fenerbahçe.

Caso avance de fase na Copa do Brasil contra o Maringá, terá mais dois jogos pelas oitavas de final da competição neste período.

ESCALAÇÃO

Mario Jorge deve ser desfalcado, nesta quinta, por Filipe Luís, afastado após sentir incômodo muscular, e Matheuzinho, Erick Pulgar e Arrascaeta, todos no departamento médico.

Uma provável escalação inicial do time rubro-negro tem: Santos; Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Cebolinha, Gabigol e Pedro.

Estádio: Willie Davids, em Maringá (PR)

Horário: Às 20h (de Brasília) desta quinta-feira (12)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda

Transmissão: Amazon Prime Video