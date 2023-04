Há preocupações de que a passagem de Neymar pelo Paris Saint-Germain possa chegar ao fim logo após sua última lesão grave. O brasileiro passou por uma cirurgia no tornozelo, o que o manterá afastado pelo resto da temporada e isso foi um golpe nas esperanças do PSG de vencer a UEFA Champions League, com o time sendo eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas-de-final.



A maioria de suas lesões desde que chegou ao Barcelona em 2013 envolveu o tornozelo, o que obviamente é uma área de preocupação para o jogador. Neymar terá perdido 731 dias devido a lesões ao longo de sua passagem pelo PSG, contando os três a quatro meses que ele levará para se recuperar dessa nova lesão. São cerca de dois anos que ele não esteve disponível para jogar.



Transferência não foi descartada



Os rumores sobre o futuro do brasileiro fora de Paris já haviam começado antes da lesão. Acredita-se que o PSG já estaria considerando seriamente a venda de Neymar devido ao desempenho do jogador após a Copa do Mundo no Catar.



O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, supostamente colocou um valor de 60 milhões de euros em Neymar e tentou vendê-lo para o Chelsea, segundo fontes do Le Parisien. A alta remuneração do jogador e a recusa em aceitar a saída, porém, dificultaram a discussão.



Apesar de o nome de Neymar aparecer com frequência em rumores de transferência, o craque brasileiro não pretende deixar o PSG pelo menos até 30 de junho de 2027, quando termina seu contrato com o time.



O atacante está convencido de que honrará seu contrato, de acordo com a publicação francesa L'Equipe. O fato de Neymar não estar disponível para seleção até a janela de transferências do verão não ajuda em sua situação, mas o que realmente acontecerá ainda está no ar.



Futuro pode estar no poker



De acordo com três jogadores profissionais de poker contatados pela rádio francesa RMC Sport, Neymar pode ter potencial para jogar poker profissionalmente.



Eles inicialmente reconheceram que, apesar da possibilidade de que o envolvimento de Neymar no jogo possa desviá-lo de sua função principal como jogador do PSG, eles acreditam que é positivo ver Neymar na mesa de poker.



Eles afirmam que o nível de habilidade atual de Neymar é inferior ao de jogadores profissionais de poker, "especialmente em um torneio dessa magnitude", afirma Julien Sitbon, que assistiu à recente apresentação de Neymar no Hyatt Regency Hotel em Paris. "Foi um torneio bastante caro de €10.000 e, portanto, o nível foi bastante alto".



Não se trata apenas de saber como jogar poker ou entender as estratégias do esporte da mente. Quando perguntado sobre o nível de poker de Neymar, um dos especialistas disse: “Ele tem potencial. Ele tem a mentalidade de um competidor porque jogou no mais alto nível no futebol”. E acrescentou: “A partir do momento em que joga neste nível nos gramados, acho que já tem um trunfo muito importante face aos seus concorrentes. Ele passou por muita coisa no futebol e tem armas para lutar, apesar das falhas técnicas no poker”.



O brasileiro já participou de torneios de poker em Monte Carlo, Barcelona e Las Vegas. Apesar do burburinho significativo dos especialistas consultados pela RMC Sport, Neymar ganhou apenas US$32.000 no total em eventos de poker e está classificado em 64.715º lugar na lista de premiações de todos os tempos do poker.



O jogador brasileiro foi visto fazendo duas aparições em uma sessão de poker no Paris Hyatt Regency na noite após a derrota do PSG para o Bayern de Munique no Parc des Princes, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da UEFA Champions League. Uma das visitas havia ocorrido no final do dia, por volta das 22h30.



Alguns torcedores podem ter acreditado que o camisa 10 não fez da vitória na Champions League sua principal prioridade. Kylian Mbappé, o atacante de destaque da França, já havia pedido a seus companheiros de equipe para se prepararem para a segunda partida, afirmando: “Todos os nossos jogadores precisam estar saudáveis. Que todos comam bem, durmam bem”. No entanto, Mbappé rechaçou a possibilidade de que a declaração tenha sido direcionada ao atacante brasileiro.



