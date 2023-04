SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo acreditou até o final, lutou e conseguiu a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo nos últimos minutos no Estádio Nilton Santos, na noite deste sábado (15). A partida foi a estreia das equipes no Brasileirão 2023.

Eduardo foi o herói da partida e ovacionado pela torcida. Tiquinho Soares abriu o placar. Calleri descontou.

O destaque da partida foi a torcida do Botafogo, que cresceu principalmente nos momentos finais e guiou a equipe.

John Textor esteve no estádio e chegou junto aos jogadores no ônibus. Ele foi ao gramado e recebeu cobranças para demitir Luís Castro. Em entrevista ao Premiere, disse: "As cobranças são normais. Posso dizer que estou satisfeito com o trabalho do Castro, com o tamanho da equipe. O que buscamos é melhorar", disse o investidor.

A partida marcou a estreia do novo gramado sintético do Nilton Santos. O estádio passou por reformas desde o meio da janeiro.

Muito criticado, Luís Castro não conseguiu fazer o time finalizar melhor no primeiro jogo do Brasileiro. A equipe mostrou problemas nas conclusões das jogadas no primeiro tempo e pecou na tomada de decisão.

Quando a marcação alta funcionou, a equipe foi bem. Entretanto, acabou sentindo o gol de Calleri.

A torcida apoiou ao final do primeiro tempo, mas xingou o árbitro. Os alvinegros protestaram em algumas faltas marcadas.

Apesar de ter conseguido sair da pressão do Botafogo, o São Paulo errou ao se aproximar da área e não fez valer o domínio.

De volta ao time, Luciano não fez muito e ficou apagado no primeiro tempo. Por isso, foi substituído no intervalo. Na segunda etapa, novamente os erros marcaram as tentativas de finalização. Com o departamento médico já cheio, o São Paulo ainda perdeu David por lesão. Ele entrou no intervalo e saiu aos 26.

JOGO

O relógio não tinha nem batido os quatro minutos quando o Botafogo ficou na frente. O time da casa pressionou nos primeiros minutos e até criou outra grande chance.

Mas o São Paulo reagiu rápido com seu artilheiro logo na primeira finalização que teve na partida. Depois, teve a posse e controlou os movimentos, mas arriscando pouco.

A torcida do Botafogo começou a demonstrar impaciência com os erros da equipe quando conseguia ficar com a bola nos pés.

O segundo tempo continuou devagar. Mesmo com algumas alterações, os times mantiveram o ritmo morno e se arriscaram pouco.

Os dois times tentaram se arriscar mais na metade final da partida. O Botafogo assustou, mas mandou para fora. O São Paulo teve um excelente contra-ataque, mas não aproveitou.

A torcida entendeu que o time precisava de incentivo e começou a cantar ainda mais forte. Fazendo pressão, o Botafogo conseguiu retomar a liderança no placar nos minutos finais. O São Paulo tentou ao menos o empate, mas seguiu mal nas decisões.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2x1 SÃO PAULO

1ª rodada do Brasileirão

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 15 de abril de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Johnny Barros de Oliveira (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Di Placido, Eduardo, Cuesta (BOT), Nestor, Calleri (SAO)

Gols: Tiquinho Soares (aos 3 minutos do primeiro tempo), Calleri (aos 14 minutos do primeiro tempo), Eduardo (aos 41 minutos do segundo tempo).

BOTAFOGO

Lucas Perri, Di Plácido (Luis Segovia), Adryelson, Cuesta e Rafael (Daniel Borges); Danilo Barbosa, Tchê Tchê (Lucas Fernandes) e Eduardo; Gustavo Sauer (Luis Henrique), Junior Santos (Mathais Segovia) e Tiquinho Soares. Técnico: Luis Castro.

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista; Méndez (Pablo), Rodrigo Nestor (Alisson) e Michel Araújo; Wellington Rato (Gabi), Calleri e Luciano (David) (Marcos Paulo). Técnico: Rogério Ceni.

Botafogo | brasileiro | São Paulo