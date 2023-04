Tupi e Tupynambás se enfrentam neste sábado (29) às 15h30 no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio em Juiz de Fora. O tradicional clássico TuTu será o ponta pé inicial das duas equipes na caminhada pelo acesso à elite do futebol mineiro.

Tanto o Galo Carijó quanto o Leão do Poço Rico apresentaram oficialmente seus elencos, mas o Baeta poderá contar com o reforço de Adson Felippe Marques na lateral direita. O jogador, de 25 anos, foi campeão da Copa do Brasil Sub 17 e 20 pelo Atlético Mineiro e também passou pelo futebol português. O atleta vestiu a camisa do Beira Mar e em 27 jogos entre 2019 e 2022 e marcou um gol. Em 2023 Adson atuou pelo União Carmoladense do Tocantins.

Já o Tupi, teve uma baixa no ataque. Após brigas com o técnico Tinoco, o atacante Muller Fernandes deixou o clube.

Confira o elenco completo das duas equipes.

TUPI

Goleiros: Patrick Ritter, Ésio, Pedro e Danilo

Laterais: Israel, Elder, Bruno Boca e Adson

Zagueiros: Roberto Júnior, Lucas Straub, Yann, Matheus Reis, Juan Evangelista

Volantes: Romário, Gean Miller, Araruama, Eberson, Matheus Campo

Meias: Jones Carioca, Daniel Reis, Kassinho, Renan Mello

Atacantes: Fabinho, Jonathan Chula, Reydney, Léo Reis, Felipe Araújo

COMISSÃO TÉCNICA

Treinador: Flávio Tinoco

Auxiliar Técnico: Léo Araújo e Wesley Assis

Preparador Físico: Alex Danelote



Preparador de Goleiros: João Paulo Rinco

Fisioterapeuta: Luan Valadares







TUPYNAMBÁS

Goleiros: Juliano Chade, Guilherme Chersoni, Saulo Carneiro

Laterais: Yuan, Espeto Jr, Patrick Gama, Adson Felippe



Zagueiros: Cristiano Oliveira, Filipe Alves, Willian Thuram, Alex Souza

Volantes: Maicon Mogango, PK, Gui Bernardes, Luanderson

Meias: Jhon Jhon, Cássio, Victor Leal, James Silva

Atacantes: Deivdy Reis, Jeferson Maranhense, Marlon Maranhão, Marcelinho, Cordeiro, Guilherme Alencar, Victor Vargas, Rodrigo Sekita

COMISSÃO TÉCNICA



Treinador: Rafael Novaes

Auxiliar Técnico: Lukão



Preparador Físico: Léo Toledo

Preparador de Goleiros: Nikolas Santos

Fisioterapeuta: Dezoito

O QUE DIZEM AS EQUIPES

O Tupi finalizou a preparação para a competição. Através do seu site oficial, Tinoco falou sobre a estreia do clube. "A expectativa é grande, tivemos um período de preparação muito satisfatório, os atletas foram chegando e assimilando de maneira bem rápida a forma que trabalhamos. Tivemos um encaixe de jogos preparatórios muito bons, jogos que exigiram muito da nossa equipe e tivemos nessas partidas uma performance muito boa. Estamos preparados, mas sabemos que vamos enfrentar um grande adversário, com um grande treinador e não podemos relaxar, temos que manter a concentração e o foco lá em cima para que possamos sair com a vitória.”

O técnico Rafael Novaes também falou sobre o caminho do Baeta até a estreia do Mineiro. "Fomos evoluindo a cada semana. Na primeira semana começamos somente com sete atletas, dois juvenis sub 17 e cinco que não estavam jogando competições. A cada semana foram chegando novas peças que estavam jogando campeonatos estaduais Brasil afora e fomos suportando, ganhando cara".

ARBITRAGEM

A Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou a arbitragem responsável pelo clássico entre as equipes juiz-foranas.

Árbitro: Antônio Márcio Teixeira da Silva

Auxiliares: Marciano Pires de Mila e Gabriel Luis Santos

Quarto Árbitro: Jonas Alves Henrique

