SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos assinou nesta segunda-feira (1) pela manhã a renovação do contrato de Lucas Lima.

O time paulista chegou a acordo com Lucas Lima pela renovação até abril de 2025. O acerto já estava previsto desde março.

O meia de 32 anos receberá um grande aumento salarial para permanecer no Santos. O vínculo terminaria na quinta-feira (4 de maio).

O Santos fez um acordo de produtividade no início do ano, pagou um salário baixo e combinou o aumento em caso de renovação. Ele agora receberá um dos maiores salários do elenco.

Lucas Lima tem 13 jogos pelotime na temporada, com um gol marcado e cinco assistências. Ele rapidamente se tornou titular absoluto sob o comando do técnico Odair Hellmann.