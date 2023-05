O Tupynambás anunciou Wanderley Tavares como novo integrante do corpo técnico do clube, nesta segunda (15). O profissional estará à frente da equipe no jogo contra o Betim nesta quarta (17), às 15h30 no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, após a saída de Rafael Novaes.

Ainda, de acordo com a Assessoria de Imprensa do clube, Wanderley não assume o cargo interinamente e nem é o novo técnico da equipe. O clube informa que irá divulgar mais informações na próxima semana.