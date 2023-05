SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Os três torcedores presos em Valência por insultos racistas contra Vinicius Junior no estádio Mestalla foram liberados pela polícia espanhola.

Os torcedores espanhóis com idades entre 18 e 21 anos foram liberados com a obrigação de comparecer em tribunal.

A Polícia prendeu os torcedores sob a acusação de crime relacionado ao exercício dos direitos fundamentais e das liberdades públicas.

A investigação contou com a colaboração do Valencia, e ainda está aberta para identificar outros possíveis autores.

A informação é da TVE, maior grupo audiovisual da Espanha.

ENTENDA O CASO

A Polícia da Espanha informou que, no total, sete torcedores foram presos na manhã de hoje. Três deles pelos insultos racistas na partida entre Valencia e Real Madrid, e os outros quatro pela simulação de enforcamento com um boneco que usava a camisa de Vini Jr em janeiro deste ano.

Os quatro presos por causa do boneco que fazia referência ao atacante têm ligações com torcidas organizadas do Atlético de Madri e são jovens de 19, 21, 23 e 24 anos.

Os outros três detidos em Valência foram liberados após prestarem depoimento.

Eles foram presos por suspeita de crime de ódio contra o jogador brasileiro.

