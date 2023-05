SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diogo Castro, gerente de logística do Santos, sofre pressão no cargo após Soteldo ser barrado em aeroporto do Chile. O atacante foi barrado na chegada ao Chile na noite da última segunda-feira. O Santos enfrentará o Audax Italiano nesta quarta (24), pela Copa Sul-Americana.

O governo chileno determina que todo passageiro venezuelano tenha um visto para entrar no país desde 2019. A necessidade do documento foi comentada no clube, mas o gerente de logística Diogo Castro não fez o trâmite necessário.

O Peixe, então, acionou as autoridades e conseguiu uma liberação extraordinária para Soteldo, que esperou no aeroporto por horas enquanto seus companheiros já estavam no hotel.

A reportagem apurou que Soteldo e seus representantes ficaram muito nervosos com o ocorrido, assim como o presidente Andres Rueda. A situação foi vista como "inadmissível".

A diretoria do Santos terá uma conversa com Diogo Castro na volta da viagem para ouvir as justificativas.

"CRAQUE" DA FUNÇÃO

Diogo Castro agora está pressionado no clube, mas, curiosamente, recebeu uma homenagem no site oficial no dia 2 de maio.

O texto do Santos tentou mostrar como é o trabalho de logística e chamou o gerente de "craque".

"Otimizar cada passo, para garantir que a equipe possa ter mais descanso ou tempo para se preparar melhor, é primordial. No Santos Futebol Clube essa função é de Diogo Castro, que ocupa a coordenação dessa área desde 2015. Hoje, 'craque´ nas suas atribuições, sabe da responsabilidade de ter de cuidar de todo um elenco numa viagem", foi um dos trechos do texto.

Na matéria, Diogo Castro falou justamente sobre a documentação de imigração ao ser perguntado sobre a maior dificuldade no planejamento de viagens.

"Os processos imigratórios nos países em competições internacionais, com muitos protocolos e documentos necessários. As operações ficaram ainda mais detalhadas e severas, sendo que cada país tinha sua regra e procedimentos", comentou.