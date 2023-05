SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu o Athletico-PR por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira (23), no Mineirão, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Paulinho marcou os dois gols do Galo, aos 23 e aos 43 minutos do segundo tempo. O atacante balançou as redes em todos os jogos da Libertadores em que o Galo fez gol -ele só passou em branco no empate por 0 a 0 com o Carabobo (na fase preliminar) e na derrota por 1 a 0 para o Libertad.

Alex Santana anotou o tento do Furacão, que inaugurou o placar aos seis da segunda etapa.

O Athletico segue líder do Grupo G, com sete pontos, mas viu a vantagem diminuir. A equipe perdeu a invencibilidade na atual edição da Libertadores.

O Atlético-MG chegou aos seis pontos.

Ambos os clubes brasileiros voltam à ação na Libertadores no dia 6 de junho, pela quinta rodada. O Furacão recebe o Libertad, às 19h, enquanto o Galo visita o Alianza Lima, às 21.

O JOGO

O Galo encurralou o adversário e controlou as ações na primeira etapa. A equipe de Coudet teve intensidade e volume de jogo, mas não conseguiu evoluir na conclusão das jogadas e parou em Bento nas principais chances que criou.

Recuado, o Athletico conseguiu frear o ímpeto do time da casa e saiu na frente logo após o intervalo. O Furacão só havia acertado o gol de Everson uma vez nos 45 minutos iniciais antes de marcar com Alex Santana, que saiu do banco de reservas.

A estrela de Paulinho brilhou para virar a partida na reta final. O camisa 10 do Atlético chegou a sete gols na Libertadores e foi responsável direto por todos os resultados positivos do clube no torneio.

GOLS E DESTAQUES

Paulinho leva perigo. Aos 15min de jogo, Paulinho recebeu de Hulk pelo lado direito da área, venceu na corrida e finalizou com a bola no alto. Bento estava bem posicionado e conseguiu espalmar no reflexo.

Bento defende. Aos 48min, Pavón recebeu na entrada da área, girou sobre a marcação e bateu cruzado, mas o chute foi no meio do gol e facilitou a defesa do goleiro do Athletico.

Galo acerta a trave. Aos 4min do segundo tempo. Hulk encontrou uma brecha na defesa e fez longo lançamento para Hyoran, que chegou batendo de primeira. A bola ia no primeiro pau, mas resvalou em Bento e carimbou na trave.

1x0. Aos 6min, Canobbio ajeitou de cabeça, Christian desviou, Everson desviou mal e a bola ficou viva na pequena área. Alex Santana aproveitou a oportunidade e, no esforço, empurrou para o fundo da rede.

1x1. Aos 23min, Igor Gomes fez passe rasteiro para Hulk, que não conseguiu dominar. A bola, no entanto, sobrou na área, Paulinho foi mais rápido e bateu na saída de Bento para igualar o marcador.

2x1. Aos 43min, Igor Gomes cobrou falta próxima da área, pela esquerda. Ele mandou um balão e Paulinho se antecipou, no primeiro pau. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 2 x 1 Athletico-PR

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano, Nathan Silva, Jemerson e Rubens (Patrick); Battaglia, Zaracho e Hyoran (Igor Gomes); Pavón, Hulk e Paulinho. T.: Eduardo Coudet

ATHLETICO-PR

Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura, Erick (Alex Santana), Christian e Canobbio; Pablo e Vitor Roque (Cuello). T.: Paulo Turra

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Wilmar Roldán

VAR: Angelo Hermosilla

Gols: Alex Santana, aos 6min do segundo tempo (Athletico); Paulinho, aos 23min e aos 43min do segundo tempo (Atlético-MG)

Cartões amarelos: Battaglia, Mariano, Pavón (Atlético-MG)