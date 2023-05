Em busca da primeira vitória no Campeonato Mineiro, o Tupynambás entra em campo nesta quarta (24) às 15h contra o Itabirito no Estádio Coronel Afonso de Moura Castro em Itabirito.

O Baeta teve uma semana para se preparar e, efetivado no cargo, o técnico Wanderley Tavares falou o que espera da partida. "Foi muito importante esse tempo, desde a minha chegada foi o primeiro momento em que tive para conhecer os atletas e as características individuais de cada um. Foi importante também para dar um descanso, pois vínhamos de partidas disputadas durante a semana e final de semana. Recuperamos alguns atletas que precisavam desse descanso. Trabalhei bastante também as questões dos aspectos mentais que a equipe precisava melhorar um pouco e entender um pouco mais dos acontecimentos durante os jogos. Foi uma semana muito boa de trabalho, a expectativa é a melhor possível e o grupo sabe que temos seis finais pela frente. A expectativa é grande para reverter nosso quadro a partir desse jogo", finalizou o treinador.

O Tupynambás ainda não venceu na competição e ocupa a última colocação do campeonato com apenas um ponto, conquistado na primeira rodada do campeonato no empate contra o Tupi. Já o Itabirito ocupa a 8ª colocação com 6 pontos com três empates, uma vitória e uma derrota.

REFORÇOS

O Leão do Poço Rico anunciou dois reforços para o decorrer da competição. São eles o auxiliar técnico Thiego Portugal e o zagueiro Campestrini.

FICHA TÉCNICA

ITABIRITO

Rodolfo, Patric, Brumati, Luizão, Crecci, Caio, Pionteck, Ferrerinha, Lucas Lima, Felipe Pará, Wandinho. Técnico: Marcelo Caranhato

TUPYNAMBÁS

Juliano, Adson, Alex, Filipe Alves, Cássio, Mogango, Felipe Souza, PK, Alisson, Cordeiro, Reis. Técnico: Wanderley Tavares

Árbitro: João Luiz Gomes Neto

Árbitro Assistente 1: Matheus Lana Morais Pacheco

Árbitro Assistente 2: Érica Mara da Silva Lopes

Quarto Árbitro: Esdras Henrique Gonçalves do Couto

Local: Estádio Coronel Afonso de Moura Castro/Itabirito

Hora: 15h

