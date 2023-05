SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Rony foi o nome do jogo no estádio General Pablo Rojas, com um gol e duas assistências.

O atacante quebrou um jejum de 12 partidas sem marcar. Artur, responsável pelos outros dois gols do Palmeiras, também foi destaque na partida.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos nove pontos e aparece no segundo lugar do Grupo C, atrás apenas do Bolívar, que tem saldo de gols melhor. O Cerro, por sua vez, segue com três, no último lugar da chave.

Com seis pontos de vantagem para o Barcelona e para o Cerro, o Palmeiras precisa apenas de um empate nos dois próximo jogos da fase de grupos para garantir classificação ao mata-mata.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (28), quando enfrenta o Atlético-MG, fora de casa, às 18h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Brasileirão. Na Libertadores, o Verdão volta a jogar no dia 7 de junho, contra o Barcelona de Guayaquil, em casa, às 18h30.

O JOGO

O duelo começou com o Cerro Porteño pressionando o Palmeiras. Pelo lado esquerdo do ataque, o time paraguaio tentou explorar as costas de Mayke com a velocidade de Carrizo.

A pressão inicial do Cerro, no entanto, foi atrapalhada pela expulsão de Báez após solada no joelho de Artur em um carrinho. O técnico Facundo Sava, buscando recompor a defesa, substituiu Carrizo.

Com superioridade numérica, o Palmeiras passou a ser superior também na técnica. Dominando o meio de campo, o Verdão abriu o placar justamente pressionando os passes do Cerro.

Depois de sair na frente, o Verdão empilhou chances para ampliar o placar ainda no primeiro tempo, mas parou em defesas de Jean e em um erro de Rony.

O Palmeiras voltou para o segundo administrando o tempo com a bola nos pés, mas não deixou de ser agressivo, principalmente em velocidade.

Foi justamente em lances rápidos que o Verdão conseguiu ampliar o seu placar. Se movimentando entre a defesa adversária, Rony participou diretamente das jogadas e se tornou o nome da partida.

Nos minutos finais, o Palmeiras teve a expulsão de Richard Ríos após o colombiano acertar o braço no rosto de Cardozo. Com a igualdade numérica, o Cerro tentou descontar, mas parou nos erros de finalização e em Weverton.

GOLS E DESTAQUES

1 x 0 - Após roubada de bola, Zé Rafael lançou Rony em velocidade. O camisa 10 tocou para Artur que, de fora da área, bateu de chapa no canto direito alto de Jean para colocar o Palmeiras na frente.

Quase o segundo - O Palmeiras quase ampliou o placar com Zé Rafael. Após pegar sobra na entrada da área, o volante bateu firme no canto esquerdo, mas Jean espalmou.

Espalma Jean! - Em lance de bola aérea, Gustavo Gómez ganhou da defesa e, de peixinho, cabeceou firme. No meio do gol, Jean conseguiu espalmar.

Inacreditável, Rony! - No final do primeiro tempo, Raphael Veiga recebeu pela direita e finalizou cruzado. Jean espalmou, e a bola se ofereceu para Rony que, de frente para o gol e sem goleiro, mandou para fora.

2 x 0 - Artur também foi o nome do segundo gol. Em lance pela esquerda do ataque, Rony recebeu no fundo e tocou rasteiro. Sem marcação, o camisa 14 completou para a rede.

Raspou a trave - Luan tentou recuo para o Weverton, mas tocou curto. Churín tocou na saída do goleiro e viu a bola passar raspando a trave esquerda do Palmeiras.

3 x 0 - Aos 23 minutos, Rony recebeu passe de Luan e, cara a cara com Jean, driblou o goleiro e tocou para o gol, quebrando o seu jejum.

FICHA TÉCNICA

Cerro Porteño 0 x 3 Palmeiras

CERRO PORTEÑO

Jean; Espínola, Patiño (Álvarez), Piris da Motta e Báez; Cardozo, Viera (Farina), Carrizo (Rivas) e Aquino (Bobadilla); Galeano (Morales) e Churín. T.: Facundo Sava

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Gabriel Menino (Jhon Jhon), Zé Rafael (Jailson) e Raphael Veiga (Richard Ríos); Artur, Dudu (Breno Lopes) e Rony (Flaco López). T.: Abel Ferreira

Estádio: General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai

Juiz: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Martín Soppi (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Piris da Motta, Cardozo (CER), Piquerez, Gustavo Gómez (PAL)

Cartões vermelhos: Báez (CER), Richard Ríos (PAL)

Gols: Artur, aos 24min do primeiro tempo e aos 12min do segundo tempo, e Rony, aos 23min do segundo tempo