SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians empatou por 0 a 0 com o Argentinos Juniors em Buenos Aires, nesta quarta-feira (24), fora de casa, e se manteve fora da zona de classificação para as oitavas de final da Libertadores. Foi o oitavo jogo seguido sem vitória do Alvinegro.

O empate sem gols deixou a equipe de Vanderlei Luxemburgo com quatro pontos e na terceira posição do Grupo E, atrás dos próprios argentinos (que têm oito) e do Del Valle (que soma seis) -o Liverpool segue na lanterna com quatro.

Brasileiros e argentinos voltam a campo pela Libertadores no próximo dia 7. O Corinthians encara o Del Valle no Equador, enquanto o Argentinos recebe o Liverpool (URU).

O JOGO

O Corinthians equilibrou o duelo até a metade do 1° tempo, quando perdeu Paulinho por lesão e viu o adversário tomar conta do jogo. Os donos da casa, no entanto, não conseguiram "amassar" até o intervalo.

Na metade final, o Argentinos Juniors ficou com um homem a menos, mas se segurou até o final e manteve o 0 a 0.

LANCES E DESTAQUES

Murillo desarma e vai para a área, mas perde. O jogo começou bastante equilibrado e com poucas chances de gol para os dois lados. A primeira grande chance foi do Corinthians e saiu aos 16 minutos, quando Murillo interceptou um contra-ataque e acionou Guedes, que inverteu para Bruno Méndez: o uruguaio cruzou na medida e achou o próprio zagueiro, que bateu de primeira e mandou por cima do gol de Arias.

Paulinho fora. O time brasileiro perdeu Paulinho aos 26 minutos. O volante sentiu dores em uma dividida aparentemente simples com Verón e, imediatamente, alegou problemas no joelho esquerdo. Ele foi substituído por Roni e deixou o campo amparado pelos médicos do clube.

Argentinos entram no jogo e assustam. Aos poucos, o Argentinos Juniors passou a ficar com a bola e protagonizou algumas boas jogadas ofensivas - principalmente em investidas da esquerda para a direita. Cabrera parou em Carlos Miguel, enquanto Alan Rodríguez chutou por cima.

Cadê os chutes? O início do 2° tempo ficou marcado pela falta de agressividade das duas equipes, que não finalizaram nos dez minutos iniciais: enquanto os donos da casa tentaram furar a defesa brasileira, o time de Luxemburgo passou por muitas dificuldades para ficar com a bola e construir lances ofensivos. Yuri Alberto, de cabeça, foi o primeiro a gerar algum perigo.

Atacante é expulso, e Corinthians fica com um a mais. Assim como na etapa inicial, os mandantes passaram a controlar o jogo, mas sem chutes perigosos à meta de Carlos Miguel. A diferença é que, aos 32 minutos, o atacante Thiago Nuss, que havia entrado no lugar de Verón, acabou expulso pela arbitragem após cotovelada em Roni - o corintiano, aliás, sangrou e precisou de atendimento médico.

Vantagem numérica não surte efeito. Os brasileiros não conseguiram aproveitar o fato de jogar em 11 contra 10 e, além de não conseguirem atacar, sofreram com investidas do Argentinos Juniors até o apito final. O placar, no entanto, não se alterou até o fim.

FICHA TÉCNICA

ARGENTINOS JUNIORS 0x0 CORINTHIANS

ARGENTINOS JUNIORS

Arias; Mac Allister, Torrén e Gonzalez; Cabrera, Moyano, Domínguez (Heredia), Alan Rodriguez, Metilli e Montiel (Minissale); Verón (Thiago Nuss). T.: Gabriel Milito

CORINTHIANS

Carlos Miguel; Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu (Fábio Santos); Paulinho (Roni), Fausto Vera e Maycon (Romero); Adson (Wesley), Róger Guedes e Yuri Alberto. T.: Vanderlei Luxemburgo

Estádio: Diego Armando Maradona, na Argentina

Juiz: Carlos Ortega (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Miguel Roldán (COL)

VAR: José Cabero (CHI)

Cartões amarelos: Roni, Murillo (COR)

Cartão vermelho: Thiago Nuss (ARG)