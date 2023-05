SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos está de olho no Mundial Sub-20 e animado com os gols de Marcos Leonardo pela seleção brasileira.

O clube acredita que um bom desempenho do centroavante no Mundial da categoria pode aumentar o valor de mercado do jogador de 20 anos.

Ele fez três gols em dois jogos: dois diante da Itália e um contra a República Dominicana.

O Santos não torce sozinho por propostas: o atleta, família e estafe entendem que ele está pronto para atuar na Europa.

O Santos liberou o Menino da Vila para o Mundial justamente para aumentar o interesse europeu. Até agora, não chegaram propostas oficiais.

A Roma (ITA) largou na frente, mas há clubes da Itália e Holanda interessados.

O Santos espera por ofertas superiores a 20 milhões de euros (R$ 106 milhões).