SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Erik Ten Hag, do Manchester United, falou sobre situação do atacante Antony após a goleada por 4 a 1 sobre o Chelsea, nesta quinta-feira (25), pelo Campeonato Inglês.

O treinador afirmou que é difícil saber o grau da lesão que Antony sofreu. O brasileiro deixou a partida aos 26 minutos do primeiro tempo, com a mão no tornozelo e chorando muito.

Ele disse que o clube vai esperar 24 horas para avaliar e saber melhor a situação do jogador.

Além de Antony, Luke Shaw também saiu lesionado da partida. Os jogadores podem ficar de fora do final da temporada, a depender do grau da lesão.

O Manchester United ainda disputa a Copa da Inglaterra, e enfrenta o Manchester City no dia 3 de junho.