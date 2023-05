SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Suspenso por oito meses no futebol inglês, Ivan Toney apostou 13 vezes na derrota do próprio time.

A Associação de Futebol da Inglaterra divulgou nesta sexta-feira (26) os motivos para suspender o jogador do Brentford e citou, além das apostas contra o time, o fato de ele ter mentido sobre as acusações no início do ano.

Ele não atuou em nenhuma das 13 vezes em que apostou contra o seu próprio time, sendo 11 delas contra o Newcastle, seu antigo clube, enquanto estava emprestado ao Wigan na temporada 2017/18.

Ivan Toney também passou a usar contas de outras pessoas para fazer apostas depois das acusações. Ele ainda é suspeito de ter um celular exclusiva para apostas, não entregado durante a investigação da FA.

A suspensão de Toney por violação de regras de apostas foi reduzida de 15 para oito meses depois de ele se declarar culpado. Ele foi diagnosticado com vício em jogos de azar e agora está procurando ajuda profissional para tratar o problema.

As informações são do jornal inglês Daily Star.