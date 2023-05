A vitória na última rodada deixou o Tupi a um ponto do G6 do Campeonato Mineiro e caso vença o União Luziense neste sábado (27) a equipe juiz-forana pode entrar de vez no G6 da competição. A partida acontece a partir das 19h, no Estádio Municipal Victor Anadrade de Brito "Frimisa" em Santa Luzia.

O Tupi ocupa, até o momento, a 8ª colocação no campeonato, com 8 pontos, enquanto o União Luziense está em 11º com 5 pontos.

Sobre a partida, o técnico Wesley Assis, que estreou com vitória na última rodada, comenta. "A expectativa é de um jogo difícil, se tratando de seis finais que traçamos como nosso objetivo, conseguimos vencer uma e temos a próxima contra o União Luziense. Se tratando de de uma final, na casa do adversário, nós vamos encontrar muita dificuldade, mas ao mesmo tempo nossa equipe está confiante que podemos gerar dificuldade pra eles e através disso conseguir o nosso resultado, que é a vitória, lógico que respeitando o adversário, sabendo da dificuldade que é enfrentá-lo, mas entendemos que estamos em um momento crescente e que temos que manter esse nível de atuação, tanto na parte técnica quanto na parte comportamental dos atletas, de entrega. O objetivo é esse, ir crescendo, melhorando a parte técnica, manter a entrega do último jogo, pois o partida vai pedir um comportamento parecido com o jogo contra o Boa Esporte. Vai ser uma guerra e temos que estar preparados pra isso", finalizou o treinador.

O goleiro Pedro e o zagueiro Roberto Júnior estão suspensos e desfalcam a equipe juiz-forana no jogo de logo mais. O volante Araruama sofreu uma lesão e segue em tratamento, de acordo com informações do clube.

De acordo com informações do site oficial do Galo Carijó, Tupi e União Luziense se enfrentaram apenas duas vezes na história, com uma vitória do União e um empate.

Tags:

Esporte | Tupi