SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após sete jogos sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians contou com dois gols de Róger Guedes e venceu pela primeira vez, por 2 a 0 sobre o Fluminense neste domingo (28) na arena Neo Química. O resultado, além de dar alívio ao treinador, tirou o time da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Antes de a bola rolar em São Paulo, os jogadores vestiram camisas com mensagens contra o racismo e sentaram no gramado, inclusive o árbitro Leandro Pedro Vuaden. A frase "com o racismo não tem jogo" também estampou faixa dos capitães e placas de publicidade.

A ação, organizada pela CBF, deve ocorrer em todos os jogos deste final de semana após o episódio de racismo contra Vinicius Junior, na Espanha.

Em oito partidas no torneio, o Corinthians venceu apenas duas vezes. Ao todo, a equipe não sabia o que era ganhar há oito jogos. Com Luxemburgo, agora, são quatro derrotas, três empates e uma vitória.

Já o Fluminense, com 13 pontos, fica mais distante da liderança. O time tricolor foi a campo sem o técnico Fernando Diniz, que cumpriu suspensão neste domingo.

Dono da posse de bola e com facilidades para trocar passes, o Fluminense ditou o ritmo do jogo, mas não foi tão incisivo ao ataque. Quando chegou ao ataque, como num forte chute de André, o goleiro Cássio fez o seu trabalho.

No entanto, o Corinthians, que finalizou bem pouco na etapa inicial, foi quem abriu o placar. Aos 13 minutos do segundo tempo, Róger Guedes recebeu passe de Yuri Alberto dentro da área e completou de cabeça.

Foi a primeira vez que o Corinthians, sob o comando de Luxemburgo, ficou à frente no placar. A vantagem deu confiança aos donos da casa que criaram chances e, ainda, contaram com duas ótimas defesas de Cássio.

No final, quando o Fluminense pressionava em busca do empate, Róger Guedes apareceu novamente. Aos 46 minutos, o atacante completou de cabeça um cruzamento de Fagner na medida. Esse é o 17º do atacante, e o 36º do Corinthians na temporada.

Além da derrota, o Fluminense volta para o Rio de Janeiro preocupado com o momento de Cano. O atacante argentino completou a quarta partida sem balançar as redes.

CORINTHIANS

Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Gil, Murillo e Matheus Bidu; Fausto Vera (Giuliano), Maycon (Renato Augusto) e Roni; Adson (Wesley), Róger Guedes e Yuri Alberto (Felipe Augusto). T.: Vanderlei Luxemburgo

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (John Kennedy) e Guga (Giovanni); André, Martinelli e Ganso; Lima (Arthur), Jhon Arias e Germán Cano (Lelê). T.: Eduardo Barros (auxiliar de Fernando Diniz, suspenso)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Amarelos: Bidu, Vera e Gil; Samuel Xavier, Felipe Melo

Gol: Róger Guedes (13' e 46'/2ºT)