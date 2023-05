RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Há pouco mais de um mês no comando do Flamengo, o técnico Jorge Sampaoli admite que ainda não conseguiu implementar seu estilo de jogo totalmente.

Jorge Sampaoli foi apresentado no dia 17 de abril e até aqui soma cinco vitórias, quatro empates e três derrotas.

O Flamengo ocupa a oitava colocação no Brasileiro, ainda não garantiu classificação na fase de grupos da Libertadores e tem pela frente, na próxima quinta-feira (1), o decisivo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o rival Fluminense, no Maracanã (RJ). O duelo de ida terminou em 0 a 0.

Sampaoli tem convivido com uma série de lesões de jogadores nesse pouco mais de um mês no comando do Flamengo.

O treinador já admitiu problemas com a questão física e também avalia que não conseguiu ainda implementar totalmente seu estilo de jogo. A declaração foi dada após o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

"É uma mudança diferente, um projeto diferente. Cheguei aqui com uma forma, os jogadores estão interpretando esta forma. Por alguns momentos fazem, por outros não. Então é uma questão de aproveitar o pouco tempo que tenho para gerar a adesão. O time corrigiu um pouco defensivamente, quando cheguei era uma equipe mais frágil, hoje não é, é mais agressivo nessa fase. Quero resolver na fase final, onde a equipe convive muito tempo na área rival, mas não faz o dano que deveria causar. Tem que melhorar", disse Sampaoli.

Sampaoli se diz feliz no Flamengo e busca um "renascer futebolístico" da equipe rubro-negra:

"Eu disse quando cheguei aqui que é uma escolha de vida. Eu queria vir. Sei que o momento não era ideal, mas foi o que surgiu. Estou feliz aqui, tentando fazer muita coisa para que o time tenha um renascer futebolístico. Com o pouco tempo que temos aqui tentamos fazer isso. Às vezes conseguimos, às vezes não. Isso é futebol, convencimento, convicção... Creio que o time apesar de não ter muita precisão no ataque tem muitas intenções. Isso me deixa motivado para tudo que vier".