SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Rio de Janeiro vai presenciar nesta segunda-feira (5) o clássico entre uns dos principais times carioca. Vasco recebe o Flamengo às 20h, no Maracanã, para realizar a partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo pode entrar em campo sem um dos seus principais jogadores. Gabigol não participou do último treino dos rubros-negros neste domingo.

Se o atacante não participar do clássico, o técnico Jorge Sampaoli pode colocar Pedro na posição.

Com situação contrária do Flamengo no campeonato -nono lugar, com 13 pontos-, o Vasco vem de uma sequência ruim no Brasileiro. Até o momento os vascaínos anotam sete partidas sem vencer, com três derrotas seguidas, e estão na zona de rebaixamento com 6 pontos, três a mais que o lanterna Coritiba.

Contra o Flamengo, o técnico Maurício Barbieri pode ter o retorno do atacante Pedro Raul após cumprir suspensão.

Entre as possíveis mudanças, o meia Carabajal pode entrar no lugar de Figueiredo. O Vasco também deve ter o retorno do lateral-direito Puma Rodríguez

Possíveis escalações

VASCO

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Manuel Capasso, Léo e Lucas Piton; Jair, Matías Galarza (Barros), Alex Teixeira e Carabajal; Gabriel Pec e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Victor Hugo), Thiago Maia, Gerson e Matheus França; Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro, Brasil

Horário: Às 20h desta segunda-feira (5)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Onde assistir: Premiere