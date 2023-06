SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jorge Messi, pai e empresário do jogador que está de saída do PSG, confirmou que o desejo do astro é retornar para o Barcelona.

O QUE ACONTECEU?

"Leo quer voltar para o Barcelona e eu adoraria vê-lo de volta ao Barça. É uma opção de movimento, com certeza", afirmou Jorge após deixar uma reunião na casa de Joan Laporta, presidente do Barcelona.

orge Messi visitou a casa de Joan Laporta, presidente do Barcelona, na manhã desta segunda-feira (5), para eles chegarem a um acordo pela volta de Lionel.

Inter Miami também se reuniu com Laporta. Horas depois de Jorge Messi deixar a casa da Laporta, a imprensa espanhola flagrou um carro com um adesivo do clube de David Beckham estacionado na porta da casa do mandatário.

O clube catalão quer usar o Inter Miami, time do ex-jogador David Beckham, como ponte para repatriar o astro argentino. Messi assinaria um contrato com o time da MLS, mas seria emprestado ao Barça por um período entre 6 e 18 meses.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, Messi está muito próximo de anunciar sua decisão e os próximos dias serão decisivos.

O jornalista espanhol Toni Juanmartí, foi o responsável pelo flagra.

BARCELONA PRECISA VENDER JOGADORES PARA REPATRIAR MESSI

A La Liga aprovou o plano de viabilidade econômica do Barcelona para a próxima temporada.

O clube agora pode inscrever a renovação contratual do meio-campista Gavi e do zagueiro Araújo ?além de assinar sem custos com o zagueiro Iñígo Martinez, que não renovou com o Athletic Bilbao.

De acordo com o jornal espanhol Relevo, para o retorno de Messi se tornar uma realidade o clube precisa se livrar de 25 milhões de euros em salários, ou seja, precisa vender jogadores.