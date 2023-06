RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A eliminação da seleção brasileira sub-20 nas quartas de final do Mundial dará ao técnico Ramon Menezes uma semana de preparação antes da apresentação da equipe principal do Brasil para os amistosos contra Guiné e Senegal.

O QUE ACONTECEU

Ramon volta nesta segunda-feira (5) ao Rio de Janeiro, após o período na Argentina com o time sub-20, e terá pela frente os dois jogos com a principal, mais uma vez como interino.

O técnico precisou vir ao Rio, por um dia, há cerca de uma semana, para anunciar a lista de convocados ? a sub-20 estava de folga.

A derrota para Israel, na prorrogação, não era desejada, mas antecipou os planos de Ramon e da CBF. Se o Brasil fosse à decisão, no dia 11, o técnico chegaria à concentração em Barcelona, na Espanha, possivelmente depois dos jogadores que atuam na Europa.

A seleção principal se reúne a partir da próxima segunda-feira (12), visando às partidas marcadas para 17 e 20 de junho, em Barcelona e Lisboa, respectivamente.

FOCO DIVIDIDO

Quando embarcou rumo à Argentina, no mês passado, Ramon disse ao UOL que estava com "foco total" no Mundial Sub-20, mas precisou, a pedido do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, convocar a seleção principal para os dois jogos. O cenário se dá porque a CBF ainda espera Carlo Ancelotti, do Real Madrid, plano A para ser o substituto de Tite.

"Quem me conhece sabe da minha responsabilidade. Quando cheguei à CBF, meu maior objetivo era colocar o Brasil na disputa do Mundial. Conseguimos isso. Vejo nesse momento uma grande oportunidade também de estar dirigindo a principal", disse Ramon, durante a convocação.

Na coletiva, ele deu a entender que o trabalho de acompanhamento e avaliação contínua dos jogadores da principal foi feito pelo fisiologista Guilherme Passos e os analistas de desempenho Thomaz Araújo e Bruno Baquete ?eles são remanescentes da comissão técnica de Tite.

No momento, a seleção principal não tem uma estrutura de comissão técnica própria, tampouco um coordenador responsável por ela. Ricardo Gomes foi chamado pontualmente para a função mais uma vez.

Ramon tem repetido que é funcionário da CBF e, portanto, aceita as missões recebidas. O treinador deixou claro que, além do Mundial e dos jogos da principal neste mês, estava de olho no Pan-Americano, no Chile, em outubro.

"A partir do momento da primeira oportunidade na principal, você já começa a ter um olhar mais amplo. Esse é o meu trabalho dentro da CBF: aumentar o leque de opções na sub-20, na sub-23, enfim. Eu trabalho para a seleção brasileira", pontuou.

CONVOCADOS

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Alex Telles (Sevilla) e Ayrton Lucas (Flamengo);

Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense);

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras);

Atacantes: Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras) e Vini Jr (Real Madrid).