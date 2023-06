SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Os ônibus que levavam a delegação do Racing para o Maracanã se envolveram em um acidente de trânsito antes do jogo contra o Flamengo, pela Libertadores.

Dois dos três veículos que transportavam os jogadores se chocaram após acidente entre um carro e uma moto. A moto acabou colidindo com o primeiro ônibus da frota do clube argentino.

Não houve feridos no acidente, apesar do susto, segundo contou o presidente do Racing, Victor Blanco, à ESPN argentina. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o para-choque e o para-brisa de um dos veículos estourados.

Todos os atletas foram levados pelo terceiro ônibus, que foi o único a continuar em condições de uso.

O elenco do clube argentino chegou a tempo para o duelo. A partida tem início às 21h (de Brasília).