SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - No duelo entre os dois piores times da LBF (Liga de Basquete Feminino), o Ituano levou a melhor sobre o Sodiê Mesquita e venceu, em casa, pelo placar de 79 a 63. Com o resultado, as duas equipes possuem a mesma campanha de três vitórias e 10 derrotas, mas Ituano é o último por ter pior saldo de pontos.

Dominante

Mesquita só liderou o placar nos primeiros minutos do 1º quarto de partida. Depois, só correu atrás. O Ituano soube muito bem como administrar a vantagem sem correr riscos.

A grande responsável por essa vitória do Ituano foi a pivô Monique, que fez um duplo-duplo gigantesco, com 16 pontos e 20 rebotes. Não à toa, Monique foi eleita a MVP da partida com 33 de eficiência.

Ituano e Mesquita ainda possuem uma partida cada para fazer na fase classificatória antes do início dos playoffs da LBF 2023. No próximo dia 13, o Ituano recebe o Blumenau, enquanto o Mesquita encara o Sesi Araraquara, em casa, no dia 14.

ITUANO

Monique, Larissa, Palmira, Joice, Maiara, Aninha, Isabela, Maria Carolina, Khállyta, Bianca, Karina e Maristela.

T.: Antonio Carlos Barbosa

SODIÊ MESQUITA

Nazinha, Mayara, Rayane, Brenda, Thayná, Bia, Maria Eduarda, Thamara, Lua, Amanda e Thailane. T.: Raphael Zaremba

Liga de Basquete Feminino - 13ª rodada

Data: 09/06/2023 (sexta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Prudente de Moraes