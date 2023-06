O Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, recebe as equipes de Tupynambás e North no domingo (11) às 10h30, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro - Módulo II.

A torcida do Tupynambás terá entrada pelo pórtico 1 e se posicionará no setor verde da arquibancada. A torcida do North terá entrada pelo pórtico 1, e se posicionará no setor vermelho da arquibancada. Os valores dos ingressos são de R$20 a inteira e R$10 a meia. A abertura dos portões será às 9h30. Haverá venda na bilheteria do Mário Helênio no dia do jogo.



Credenciamento

Para os profissionais de imprensa que queiram comparecer à partida, é necessário realizar o credenciamento exclusivamente pela Federação Mineira de Futebol (FMF), disponível no link, até as 12h desta terça-feira, dia 16. Para os profissionais de imprensa já credenciados no site da FMF e queiram ter acesso ao estacionamento do estádio, é necessário enviar a placa do veículo, nome completo e o Registro Geral (RG), no e-mail seljf2021@gmail.com.

Tags:

campeonato mineiro | Esporte | futebol