SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gerente de Competições da CBF e ex-jogadora, Aline Pellegrino falou, durante evento da Nike na Granja Comary no início de junho, sobre a evolução do futebol feminino nos últimos quatro anos.

Aline destacou o investimento feito por entidades e marcas no intervalo entre a Copa do Mundo de 2019 e a de 2023.

Ressaltou também a importância do surgimento de mais campeonatos, para que as atletas tenham mais rodagem. Isso, segundo ela, auxilia no desenvolvimento da modalidade.

Para a ex-jogadora, o Mundial de 2023 promete ser o melhor no que diz respeito à parte técnica. Esta será a primeira Copa feminina com 32 seleções.

A Copa acontece entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. O Brasil está no Grupo F, com Panamá, Jamaica e França.

O QUE DISSE ALINE PELLEGRINO

Muito investimento e melhora tática

"A gente teve nesses quatro anos muito investimento, muita visibilidade, e agora a gente espera que tudo isso seja visto na prática em 2023, com essas seleções melhores".

Melhor Copa do Mundo na questão técnica

"Espero que todas as seleções possam fazer uma Copa do Mundo que todo mundo está esperando, porque se investiu bastante e vai ter bastante visibilidade também, fora outras competições que foram acontecendo nesse período. A gente espera que, tecnicamente, essa Copa do Mundo seja muito melhor".

Entidades motivadas

"Pensando de cima para baixo, eu acho que teve bastante investimento por parte dessas entidades que gerem o futebol, e isso é muito bom. Eu penso que foi um grande investimento e que a gente vai ter uma Copa do Mundo muito bonita, mais bem jogada, apresentada, com mais patrocinadores, e isso gera uma cobrança".