SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Raphael Veiga, do Palmeiras, reafirmou seu desejo de jogar no futebol europeu nos próximos anos.

O QUE ELE DISSE

Preparado para o futebol europeu: "Sim, eu tenho esse desejo [de jogar na Europa]. Claro que estou muito feliz no Palmeiras, mas tenho muita vontade de jogar na Europa. Acho que a cada dia que passa me sinto mais preparado fisicamente, tecnicamente e também mentalmente. Acho que hoje em dia os jogadores realmente vêm aqui muito jovens. Tenho muita maturidade, então acho que estou cada vez mais preparado".

Portas abertas para o Campeonato Espanhol: "Vejo e acompanho muito a LaLiga, gosto muito do futebol espanhol. É o futebol, eu acho, com mais posse de bola, os times seguram mais a bola, não é tanta força física como talvez na Premier League. Nós vemos muitos jogadores inteligentes, com qualidade técnica e gosto muito de ver este futebol. Eu me identifico pelo meu jogo, acho que combina um pouco mais com as minhas características e é o desejo. Quem sabe no futuro".

Endrick ou Vitor Roque, quem está mais pronto para a Europa?: "É lógico que tudo tem um processo de adaptação, são jogadores muito jovens. Eu sei que vir aqui requer algumas outras coisas, não apenas o jogo. Adaptação, tudo. E eles têm que vir aqui para que possamos realmente ver o nível. No Brasil eles estão em um nível muito bom, são jogadores muito jovens, mas lá assumiram um papel dentro de cada uma de suas respectivas equipes de certo destaque. Na minha opinião, o Vitor Roque tem feito mais partidas como profissional, tem tomado mais decisões e acho que está um pouco mais preparado mentalmente, mas o Endrick, com quem convivo todos os dias, é um cara que tem muito espaço para crescer. Ele é um jogador que realmente vai se tornar uma potência do futebol, então acho que o Brasil está bem servido na camisa '9' com eles".

As declarações de Raphael Veiga foram dadas ao jornal espanhol Mundo Deportivo.

INTERESSE DO BARCELONA

No mês passado o jornal espanhol Sport publicou que Raphael Veiga é um nome que está no radar do Barcelona. Segundo o portal de notícias, o clube catalão acredita que a negociação pode chegar na casa dos 15 milhões de euros (cerca de R$ 79 milhões na cotação atual).

Veiga tem números impressionantes pelo Palmeiras: desde 2020 ele marcou 68 gols e deu 24 assistências.