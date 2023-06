SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luiz Felipe Scolari, o Felipão, é o novo técnico do Atlético-MG. O clube anunciou a novidade na tarde desta sexta-feira (16), pouco depois de o Athletico-PR divulgar a saída do gaúcho de 74 anos, que atuava como diretor em Curitiba.

FIM DA APOSENTADORIA

Felipão chega a Belo Horizonte meses depois de confirmar a aposentadoria como técnico. Ele atuava, desde o início do ano, como diretor do Athletico-PR.

O pentacampeão havia "passado o bastão" para o braço-direito Paulo Turra, que assumiu o cargo de treinador da equipe paranaense.

O ex-zagueiro e seu auxiliar, Carlos Pracidelli, também foram desligados do Athletico-PR na tarde desta sexta-feira.

Felipão vai suceder Eduardo Coudet no comando do Atlético-MG. O argentino deixou a equipe de maneira polêmica após o empate contra o Red Bull Bragantino, em jogo do Campeonato Brasileiro ocorrido no último fim de semana.