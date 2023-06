SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras é tetracampeão da Copa do Brasil sub-17. O time conquistou o segundo título consecutivo do torneio ao vencer o Athletico-PR por 4 a 1, na Arena Barueri, em final de jogo.

Luighi, Arthur Dias (contra) e Estevão fizeram os gols da partida. Os tentos saíram aos nove minutos do primeiro tempo, e aos 11 de aos 13 do segundo.

Sorriso descontou para o Furacão, aos quatro da etapa final. O gol deixou tudo igual após o intervalo e deu esperança ao Athletico, mas a reação só durou sete minutos e o Palmeiras marcou duas vezes em sequência.

A partida contou com frango e gol contra do Athletico-PR. Os erros resultaram nos dois primeiros tentos do Palmeiras na partida.

O Palmeiras se isolou ainda mais como o clube com mais títulos do torneio ?criado em 2013. Flamengo e São Paulo, com dois, vêm logo atrás da dinastia do Alviverde, seguidos por Corinthians, Vitória, América-MG, Inter e Vasco, todos com um.