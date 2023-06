SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi falou em entrevista sobre ser alvo de protestos da torcida do PSG.

Messi concedeu entrevista exclusiva à TV beIN Sports. A íntegra vai ao ar na noite desta sexta-feira (23) (no horário da França), e o canal divulgou trecho da entrevista nas redes sociais.

O argentino disse que a torcida do PSG começou a tratá-lo de maneira diferente. Messi foi alvo de vaias durante jogos e protestos em frente ao CT do clube, organizados especialmente pelos "ultras".

Messi voltou a ressaltar as dificuldades de adaptação ao PSG. O camisa 30 disse que, apesar de já conhecer alguns companheiros de vestiários, a saída do Barcelona trouxe mais empecilhos do que esperava.

O QUE MESSI FALOU

Período no PSG

"A realidade é que a adaptação foi muito difícil, muito mais do que eu esperava. Além de ter conhecidos no vestiário e já ter relação com eles, a nova mudança foi complicada. Cheguei tarde (na temporada 2021/22), não tive pré-temporada. Tive que me adaptar a uma nova cidade difícil para minha família e para mim".

Relação com a torcida

"Depois, a torcida começou a me tratar diferente. Uma parte do público, a maioria continuou me tratando como no início, mas houve uma ruptura com a torcida do PSG. Não era a minha intenção gerar essa ruptura. Também aconteceu com Neymar e Mbappé antes. Fico com aqueles que me respeitaram como sempre respeitei a todos desde que cheguei ao clube".