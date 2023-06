SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo encerrou de maneira categórica nesta terça-feira (27) uma polêmica novela que durou, precisamente, 3.849 dias ao vencer o Tigre, dentro do Morumbi, pela Copa Sul-Americana.

FIM DO FANTASMA COM 2 A 0 SIMBÓLICO

Brasileiros e argentinos fizeram a final do torneio da Conmebol em 2012 também no estádio paulista. A decisão, ocorrida em 12 de dezembro daquele ano, ficou marcada como "o jogo que não acabou".

Na ocasião, o time de Ney Franco abriu 2 a 0 no primeiro tempo e viu o adversário se irritar: antes do intervalo, o zagueiro Orban acertou Lucas Moura e deixou o nariz da então joia são-paulina sangrando. Assim que o árbitro Enrique Osses apitou o fim da etapa, o meia-atacante ofereceu, em tom de provocação, o algodão usado no local ao adversário.

Iniciada rapidamente, a confusão se alastrou até os vestiários e, com isso, a polícia precisou intervir. Em meio ao tumulto generalizado, integrantes do Tigre acusaram as autoridades de ameaça e não retornaram ao gramado para a etapa final.

Diante da ausência dos argentinos em campo, a arbitragem decretou o São Paulo como campeão e encerrou a partida antes dos 90 minutos, desencadeando uma revolta ainda maior por parte do time visitante.

Aquele jogo iniciou, segundo alguns torcedores, uma espécie de "maldição". Desde então, a equipe ganhou apenas um título: o Campeonato Paulista de 2021.

A vitória desta terça-feira foi simbólica e derrubou o fantasma: o São Paulo encarou o mesmo Tigre, no mesmo Morumbi, pela mesma competição e, de quebra, aplicou o mesmo placar: 2 a 0.

A diferença ficou, ironicamente, no fato de os dois gols brasileiros terem saído no segundo tempo ?que nunca havia sido disputado desde aquele fatídico 12 de dezembro de 2012.

O resultado, aliás, empolgou o técnico Dorival Júnior, que projetou "coisas boas" em um curto espaço de tempo aos torcedores são-paulinos.

O torcedor pode ficar animado porque não vai demorar para que nós tenhamos coisas reais acontecendo. Não tenho dúvidas que esse trabalho tem um caminho promissor pela frente. Teremos que lutar com muitos percalços e dificuldades, mas estamos levando tudo isso à frente e passando por cima de muita coisa. [...] Confio muito que coisas boas poderão acontecer num curto espaço de tempo" Dorival em entrevista coletiva

Sem o "fantasma Tigre" por perto, o São Paulo volta a jogar neste fim de semana. No sábado (1°), a equipe encara o Fluminense no Morumbi, palco de uma história encerrada que pode destravar de vez a equipe. O jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro.