SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em tarde de sol intenso na Áustria, o holandês Max Verstappen foi o mais rápido no primeiro e único treino livre do GP da Áustria de Fórmula 1. A etapa foi disputada nesta sexta-feira (30).

Verstappen anotou um tempo de 1min5s742 em sua última tentativa, nos segundos finais, utilizando pneus médios. Ele superou Carlos Sainz, que havia conseguido a volta mais rápida um pouco antes, com composto macio.

Carlos Sainz e Charles Leclerc, da Ferrari, fecharam os três primeiros colocados, nesta ordem.

Hamilton, que liderou boa parte da sessão, e Sergio Pérez, da Red Bull, completaram o top 5.

COMO FOI O TL1

Os primeiros 20 minutos foram intensos na pista. Com apenas um treino livre para testarem os carros, os pilotos foram à pista nas primeiras voltas do cronômetro, com exceção de Albon e Sargeant, da Williams, que demoraram um pouco mais. Com compostos de pneus duros, Verstappen, Pérez e Hamilton, além de Fernando Alonso, com médios, alternaram a liderança.

Passados 45 minutos de treino, a maior parte dos pilotos optou por poupar os pneus macios. Apenas Albon e Sargeant, ambos da Williams, Piastri, da McLaren, aderiram ao composto de faixa vermelha.

O cenário mudou nos minutos finais da sessão. A Ferrari, que foi discreta durante quase todo o TL1, apareceu com seus dois pilotos utilizando pneus macios. Leclerc assumiu a liderança, mas viu Verstappen, de médios, tomar a ponta. O primeiro lugar do holandês, no entanto, durou pouco, já que Carlos Sainz fez sua melhor volta e foi o primeiro piloto a abaixar o tempo para a casa de 1min5s.

Mesmo com pneus médios e sem utilizar os macios em nenhum momento da sessão, Max Verstappen conseguiu superar a Ferrari nos segundos finais. Após dar três voltas lentas na pista, o holandês pisou fundo na sua última tentativa e fechou a etapa como o líder.

TREINO CLASSIFICATÓRIO, SPRINT E CORRIDA

O treino classificatório ocorre ainda nesta sexta-feira (30), a partir das 12h (de Brasília). Nele, ficará definido o grid de largada para a corrida do domingo (2).

Neste sábado (1º), os pilotos voltam à pista, mas para disputarem a classificação para a corrida sprint, às 7h (de Brasília). A mini-corrida será disputada a partir das 11h e não terá nenhuma relação com a formação do grid para a prova principal.

A corrida principal será disputada no próximo domingo (2), a partir das 9h (de Brasília).