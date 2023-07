- Bruno Henrique garante vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR

O atacante Bruno Henrique deu mais uma prova de que começa a recuperar sua melhor forma ao marcar o gol que garantiu a vitória de 2 a 1 do Flamengo sobre o Athletico-PR, na noite desta quarta-feira (5) no estádio do Maracanã, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Atransmitiu a partida ao vivo.

O resultado garante uma vantagem mínima para o time comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli na volta, que será disputada a partir das 21h30 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (12) na Arena da Baixada, em Curitiba. O empate é do Flamengo. Em caso de triunfo do Furacão por um gol de diferença, a vaga será definida nas penalidades máximas. Para avançar nos 90 minutos, o time do Paraná terá que triunfar com uma vantagem de dois ou mais gols.

Jogando fora de casa, o Athletico-PR mostrou que é um time muito perigoso, ao abrir o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo, quando Vitor Roque ganhou disputa pelo alto com Pulgar e Canobbio aproveitou para partir em velocidade e bater na saída de Matheus Cunha. A partir daí a pressão do time da Gávea aumentou muito, mas o placar só voltou a ser alterado na etapa final.

O empate veio aos 9 minutos do segundo tempo, com o centroavante Pedro em cobrança de pênalti. Porém, o herói da noite foi Bruno Henrique, que, após entrar em campo aos 20 minutos, marcou o gol da vitória cinco minutos depois, quando, após Arrascaeta levantar a bola na área, ganhou no alto de Fernandinho para cabecear para vencer o goleiro Bento.

Este gol decisivo é mais uma prova de que o atacante começa a recuperar sua melhor forma após ficar 10 meses afastado dos gramados para se recuperar de uma grave lesão no joelho direito.

Vantagem do São Paulo

Graças a um belo gol do lateral Rafinha, o São Paulo bateu o Palmeiras por 1 a 0 no estádio do Morumbi também nesta quarta. A vitória dá ao Tricolor a vantagem de conseguir a classificação mesmo com um empate na próxima quinta-feira (13) no Allianz Parque. Vitória do Verdão por um gol de diferença leva para os pênaltis. O time do técnico português Abel Ferreira só garante a classificação nos 90 minutos em caso de triunfo por dois ou mais gols de diferença.

Em um Choque-Rei muito disputado com oportunidades de lado a lado, o lance capital aconteceu aos 36 minutos da etapa final, quando Wellington Rato rolou para Rafinha, que acertou uma bomba que morreu no ângulo do gol defendido por Weverton.

Coelho sai na frente

Outra equipe a triunfar pelo placar mínimo foi o América-MG, que derrotou o Corinthians por 1 a 0 na Arena Independência, em Belo Horizonte. O resultado foi importante para o Coelho, que, jogando em Itaquera na volta no dia 15, se classifica até mesmo com uma igualdade.

FIM DE JOGO NA @ARENAINDEPA!!!!!!!!!! ????????



COM GOL DO NOSSO CAPITÃO JUNINHO, SAIMOS NA FRENTE NO PRIMEIRO CONFRONTO PELA @COPADOBRASILCBF!!!!!! ????????????????



???? Mourão Panda / América#AFCxSCCP | 1x0#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/t18xp3bJtO — América FC ????? (@AmericaFC1912) July 6, 2023

Com a bola rolando, o Timão fez uma boa apresentação, com volume de jogo e chances claras marcadas, mas faltou competência para colocar a bola no fundo do gol. Já o América-MG foi eficiente aos 31 minutos do primeiro tempo, quando o volante Juninho recebeu passe em profundidade para ficar livre para bater na saída do goleiro Cássio.

Empate em Salvador

As primeiras equipes a entrarem em campo pelas quartas de final da Copa Libertadores foram Bahia e Grêmio, que ficaram no 1 a 1 em partida disputada na noite da última terça-feira (4) na Arena Fonte Nova, em Salvador.

54'/2º - Fim de jogo! Bahia decide a vaga no sul. #BBMP pic.twitter.com/ai8loK9Rse — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) July 5, 2023

Após este resultado, quem vencer na volta, que será disputada a partir das 19h da próxima quarta-feira em Porto Alegre, fica com a vaga nas semifinais. Em caso de nova igualdade a classificação será definida na disputa de pênaltis.

Jogando em casa, o Bahia dominou as ações e saiu na frente logo no primeiro minuto do segundo tempo, após rápida jogada de contra-ataque, na qual Ademir cruzou rasteiro para Everaldo, que bateu colocado para superar Gabriel Grando. Mas o Tricolor, que não contou com o uruguaio Luis Suárez (que sentiu um incômodo no aquecimento) conseguiu arrancar o empate já nos acréscimos com Cuiabano.

América-MG | Athletico-PR | Bahia | Copa do Brasil | Corinthians | Esportes | flamengo | futebol | Grêmio | Palmeiras | Rádio Nacional | São Paulo