A triatleta juiz-forana, Andressa Miana, embarcou para Hamburgo, na Alemanha neste domingo (09), onde disputa, na próxima sexta (14), o Campeonato Mundial de Triathlon Sprint. Neste formato, as competidoras nadam 750 metros, pedalam 20 km e, por fim, corrida de 5 km.

A vaga na competição mundial coroou o título brasileiro conquistado em 2022 na categoria 20-24 após circuito com três provas: foram dois bronzes e um ouro. Única juiz-forana na competição e única brasileira na faixa etária, que contará com 59 participantes, Andressa vive a ansiedade típica dos dias que antecedem grandes disputas, mas tem a consciência tranquila por ter se dedicado ao máximo para chegar na melhor forma à disputa internacional.

“A preparação foi muito intensa, pois o ciclo para o Mundial é bem puxado, com carga horária e volume de treino grandes. Tudo isso só está ocorrendo bem devido às pessoas que estão comigo. Estou bem ansiosa, doida para chegar logo. É uma mistura de sentimentos. O tão esperado Mundial está chegando”, comenta Andressa, para depois avaliar o desafio que terá pela frente: “É uma prova de nível muito alto. Só de estar lá, ter conseguido a vaga por ser a melhor do Brasil na faixa de 20-24 anos, já é incrível. A minha meta é conseguir baixar o tempo de 1h19min da última competição que fiz. Vou tentar entregar o meu melhor, e sei que não será uma prova fácil.”



TRIATHLON E ODONTOLOGIA

Andressa dividiu as atenções, nos últimos meses, entre os treinamentos e as aulas do curso de Odontologia no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. Ela relembra que não foi fácil dividir o tempo entre as clínicas de atendimento e cirurgia do sétimo período com as mais de dez horas semanais de treinamentos específicos. Mas o fôlego de triatleta ajudou.

Para o gerente de Relacionamento e Marketing da Estácio JF, Diego Gonçalves, “ter entre os alunos um exemplo de vitória e comprometimento como Andressa é fonte de inspiração para toda a comunidade acadêmica. E para garantir que ela possa se dedicar ainda mais ao esporte, a instituição oferece todo o suporte. É a nossa forma de contribuir com a realização desse sonho”.

A equipe que acompanha a triatleta conta com os treinadores Jefferson Britto e Victor Freire; a psicóloga do esporte, Fernanda Sousa; a nutricionista Tatielli Coelho; a equipe de fisioterapeutas da CD Fisioterapia; e suplementos fornecidos pela Drogaria Benfica e Farmes Benfica. A Vezzo Sport é a fornecedora de uniforme, e os treinamentos ocorrem no Clube Bom Pastor, na Start Academia e na Energia Academia.



Tags:

Esporte | Triathlon